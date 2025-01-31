В Ассоциации садоводов опасаются за урожай ягод из-за зимы без снега

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Отсутствие снега на ягодных плантациях и теплая погода представляют угрозу будущему урожаю ягод в России, условия для яблоневых садов нормальные, деревья "в глубоком покое", считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Он заявил об этом на пресс-конференции.

"По ягодникам, конечно, очень опасно. Земляника вся без снега, малина тоже без снега. Вот это беспокойство вызывает", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем ситуация будет зависеть о того, как будет меняться погода. Пока сильных морозов не прогнозируется. "Самое опасное это когда после плюс 5-10 сразу минус 25-28", - сказал он.

Муханин также сообщил, что основная культура - яблони - "находится в глубоком покое, температура около нуля для нее некритичная, все равно холодно". "Деревья (раньше времени - ИФ) не проснутся, это однозначно. Поэтому по основной культуре мы особо не волнуемся", - сказал он.

Тем не менее глава союза заявил, что садоводы "ждут весны с содроганием", помня прошлогодние аномальные майские заморозки. "Три волны мороза по цветению, вся центральная зона - на нее приходится до 15% общего сбора - осталась без яблок, садоводческие хозяйства, где это основная культура, практически выживают, - сказал он. - Гектар интенсивного сада требует затрат ежегодно от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. В прошлом году, хоть уборки не было, все равно основные затраты составили по 500 тыс. рублей. Все закредитованы, сейчас и новые кредиты очень трудно получить".

В этом году, по его словам, потенциал урожайности очень хороший. "Ждем только весны и цветения. Если катастроф (как в 2024 году - ИФ) не будет, то мы догоним отставание, которое произошло в 2024 году, на следующий год, конечно, перепрыгнем (урожай яблок - ИФ) в 2 млн тонн", - сказал глава ассоциации.