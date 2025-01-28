Великобритания сократила долю в банке NatWest ниже 8%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании продолжило сокращать долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она опустилась ниже 8%.

Как сказано на сайте Лондонской фондовой биржи, власти продали 74,3 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 7,98% с 8,9%.

Теперь государству принадлежит около 642,6 млн акций NatWest, стоимость которых оценивается в 2,71 млрд фунтов стерлингов ($3,39 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 годах.