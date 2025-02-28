Великобритания перестала быть крупнейшим акционером банка NatWest

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании перестало быть крупнейшим акционером NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), сократив свою долю в банке до 5,93%.

Американской инвесткомпании BlackRock Inc. сейчас принадлежит 6,4% акций банка.

"Возвращение банка в полную частную собственность - это цель, которую мы разделяем с правительством и которая отвечает интересам всех заинтересованных сторон, - говорится в сообщении NatWest. - Мы приветствуем прогресс, которого добилось министерство финансов".

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 гг.

За последние три месяца капитализация NatWest выросла на 17,7%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,9%.