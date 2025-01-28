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ЕС введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из РФ и Белоруссии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения, говорится в заявлении ЕК.

"Ожидается, что пошлины негативно скажутся на доходах России от экспорта, тем самым повлияв на российские действия на Украине", - следует из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

При этом отмечается, что "экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны остается неизменным".

В ЕК полагают, что "тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и помогут пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС".

Тем не менее, в документе говорится, что "предложение включает и смягчающие меры, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения".

Как пояснил член ЕК по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, тарифы преследуют несколько целей.

"Еще больше ослабить военную экономику России, одновременно поддерживая промышленность ЕС и сохраняя глобальную продовольственную безопасность", - сказал Шефович.

ЕС ЕК Россия Белоруссия сельхозтовары удобрения
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