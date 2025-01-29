Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Попытка атаки на объект ядерной энергетики в Смоленской области, над регионами РФ сбито 104 дрона, ЕС введет пошлины на сельхозтовары из РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Смоленской области сбит беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Смоленская АЭС работает в штатном режиме, сообщили на станции. Обломки БПЛА упали на предприятие в Кстовской промзоне в Нижегородской области, начался пожар.

- Российские военные уничтожили в ночь на среду 104 беспилотника ВСУ над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Нижегородской, Калужской, Ростовской, Ленинградской областями.

- В МИД РФ заявили, что судьба российских баз в Сирии пока не решена. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов также назвал соглашение по порту в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, техническим вопросом.

- Евросоюз введет пошлины на ряд сельхозтоваров и удобрений из России и Белоруссии. "Ожидается, что пошлины негативно скажутся на доходах России от экспорта, тем самым повлияв на российские действия на Украине", - мотивировали ограничения в Еврокомиссии.

- Президент США Дональд Трамп запретил операции по изменению пола у детей. "Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей (...) Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", - говорится в указе.

- Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи". Таким образом, сейчас, по версии Чикагского университета, человечеству максимально угрожает апокалипсис - так близко к символизирующей его "полуночи" стрелки не приближались никогда.