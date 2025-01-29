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Финдиректор Sony Хироки Тотоки станет CEO компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Sony Group Corp. объявила о назначении президента, главного операционного директора и главного финансового директора компании Хироки Тотоки на должность главного исполнительного директора.

Назначение единогласно одобрил совет директоров компании. Тотоки вступит в должность 1 апреля, с началом нового финансового года.

Как говорится в сообщении Sony, действующий CEO Кеничиро Ёсида сохранит за собой пост председателя совета директоров. Новым главным финансовым директором станет Лин Тао - она будет первой женщиной в этой должности в истории компании.

Тотоки стал президентом Sony в апреле 2023 года, 60-летний бизнесмен проработал в компании 38 лет.

Акции Sony в среду подскочили на 3,8% и обновили исторический максимум.

Sony Хироки Тотоки
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