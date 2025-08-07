Sony после увеличения квартальной выручки и чистой прибыли улучшила прогноз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. в первом финансовом квартале нарастила чистую прибыль на 2,3% в годовом выражении, причем чистая прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - хуже.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 236,9 млрд иен ($1,61 млрд) против 231,6 млрд иен годом ранее. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 224,3 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в отчетном квартале повысилась на 36,5%, до 340 млрд иен.

Выручка увеличилась на 2,2%, до 2,62 трлн иен. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 2,74 трлн иен.

По обновленному прогнозу Sony, в текущем финансовом году ее операционная прибыль от продолжающихся операций составит 1,33 трлн иен, а не 1,28 трлн иен, как ожидалось ранее. В том числе негативное влияние импортных пошлин в США составит 70 млрд иен, тогда как ранее прогнозировалось 100 млрд иен.