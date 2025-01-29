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Remy Cointreau в апреле-декабре сократил выручку на 18%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA за три квартала 2024-2025 финансового года (апрель-декабрь) сократил выручку на 18% в годовом выражении, до 787,8 млн евро, сообщается в его отчетности.

В третьем финквартале органическое снижение выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 21,5%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, за три квартала упали на 18,9%, до 497,2 млн евро. Выручка от реализации другой алкогольной продукции сократилась на 14,7%, до 274,2 млн евро.

Remy Cointreau по-прежнему ожидает, что по итогам текущего фингода органическое падение продаж составит 15-18%.

Капитализация компании за последние 12 месяцев упала на 38% (до 3,1 млрд евро), тогда как французский фондовый индекс CAC 40 прибавил 2,9%.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Remy Cointreau Эриар Дюбрей Франция
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