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Remy Cointreau сократила выручку на 17,5% в прошедшем фингоду

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA снизил выручку в 2024-2025 финансовом году на 17,5%, в том числе из-за сокращения продаж коньяка.

Как сообщается в отчетности, выручка с апреля 2024 года по март 2025 года составила 984,6 млн евро по сравнению с 1,194 млрд евро за предыдущий фингод. Это совпало с консенсус-прогнозом, представленным самой компанией.

В органическом выражении (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) выручка снизилась на 18%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, за год упали на 21,4% (до 611,8 млн евро). В органическом выражении они снизились на 21,9%.

Выручка от продажи другой алкогольной продукции составила 352,6 млн евро, что на 9,1% меньше показателя годом ранее (органическое снижение - 9,6%). Реализация продукции партнерских брендов сократилась на 26,7% - до 20,3 млн евро (органическое снижение - 27,2%).

Котировки акций Remy Cointreau растут на 3,8% в ходе торгов в среду. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев рухнула более чем на 46% (до 2,4 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 потерял менее 5%.

Remy Cointreau была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa и ликер Cointreau.

Remy Cointreau
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