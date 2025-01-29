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Шведская Tele2 в IV квартале увеличила чистую прибыль

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в IV квартале 2024 года и объявила о начале преобразований для повышения рентабельности.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 1 млрд крон (около $91,9 млн) против 936 млн крон годом ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDAal) - показатель, на который сама компания обращает больше внимания - увеличилась на 1%, до 2,7 млрд крон.

Выручка в минувшем квартале возросла до 7,8 млрд крон с 7,7 млрд крон в четвертом квартале предыдущего года.

Tele2 понизила дивиденды до 6,35 кроны на обыкновенную акцию с 6,9 кроны годом ранее.

В 2025 году компания ожидает роста выручки от услуг для конечных пользователей в диапазоне 1-3% (low single-digit)и увеличения EBITDAal на 4-9% (mid- to high single-digit).

Кроме того, Tele2 заявила о начале преобразований, направленных на повышение рентабельности за счет более жесткой стратегии сокращения расходов и упрощения организации. Это предполагает сокращение штата примерно на 15% в течение ближайших 12 месяцев по согласованию с профсоюзом.

Tele2 Швеция
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