Шведская Tele2 в I квартале сократила чистую прибыль и увеличила выручку

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB сократила чистую прибыль и увеличила выручку в первом квартале, а также подтвердила прогнозы финансовых показателей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 809 млн шведских крон ($73,9 млн) по сравнению с 850 млн крон за аналогичный период предыдущего года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 867,7 млн крон.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDAal) – показатель, на который сама компания обращает больше внимания – увеличился до 2,55 млрд с 2,49 млрд крон.

Выручка в минувшем квартале увеличилась на 2% до 7,15 млрд крон, в то время как эксперты ожидали 7,18 млрд крон.

Tele2 подтвердила прогноз на 2024 год, ожидая роста выручки от услуг для конечных пользователей на 3-4% и увеличения EBITDA на 13-14%.

Котировки акций компании серии "А" повышаются на 4,7% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 11,6%.