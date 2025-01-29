Bloomberg сообщил об отставке главы отдела нефтетрейдинга Gunvor

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бенуа Рулон, глава отдела торговли нефтью в глобальном сырьевом трейдере Gunvor, ушел в отставку, проработав в должности два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Представитель Gunvor отклонил просьбу о комментарии. Сам Рулон не ответил на сообщение, которое журналисты направили ему в соцсети LinkedIn.

Рулон ранее работал во французской TotalEnergies, в том числе в должности управляющего директора в Сингапуре и главы трейдингового подразделения в Хьюстоне.

В первом полугодии 2024 года объем торгов нефтью и нефтепродуктами в Gunvor подскочил на 42% в годовом выражении. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере $1,25 млрд.

Gunvor является одним из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа. У Gunvor нет сторонних акционеров: гендиректору компании Торбьорну Торнквисту принадлежит 84,2% акций, остальные бумаги используются для поощрения сотрудников компании.