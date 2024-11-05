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Глава Gunvor не видит риска недоинвестирования в нефтяную отрасль при нынешних ценах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в нефтяную отрасль продолжатся при текущих ценах на нефть, и возможно, их уже слишком много, считает глава трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

"Сейчас, вероятно, отрасль перефинансирована. $600 млрд - мы никогда не тратили столько денег на разведку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC, заметив, что затраты на добычу и разведку снижаются, а продуктивность растет - технологии становятся более эффективными.

Специалист высказал сомнения в недостатке инвестирования в отрасль в будущем. "Почему это должно прекращаться при хорошей цене? Сегодня добыча при цене в $80/баррель чрезвычайно прибыльна", - заметил Торнквист.

По его словам, даже "цена в $75/баррель более чем достаточна".

По оценке главы Gunvor, производителям нефти в США нужна цена гораздо меньше $80/баррель. "Большинство, 70-75% производителей сланцевой нефти в США устойчивы при цене нефти в $50 за баррель или ниже. Конечно, есть производители, для которых нужна цена выше, но затраты снижаются", - сказал Торнквист.

Он отметил усилия альянса ОПЕК+, но заметил, что это всегда выбор между ценой и долей рынка: "Если балансируешь цену на нефть на слишком высоком уровне, то стимулируешь добычу других производителей".

Торнквист также высказал мнение, что цены на нефть более устойчивы и предсказуемы, чем цены на газ, поэтому покупатели газа, в частности, в Азии, продолжат привязывать цены на покупку газа к цене нефти Brent.

Brent Gunvor ОПЕК США Торбьорн Торнквист
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