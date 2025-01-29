Государственный пенсионный фонд Норвегии получил в 2024 году доход в 13%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в 2024 году получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($222 млрд).

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 13%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

Фонд получил от инвестиций в акции доход в размере 18%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 1%. При этом он потерял на инвестициях в недвижимость 1%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 10%.

"Фонд добился очень хорошего дохода в 2024 году благодаря очень сильному фондовому рынку. В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты", - заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Снижение стоимости кроны относительно ряда основных мировых валют повысило стоимость фонда на 1,072 трлн крон в прошлом году. При этом приток средств в фонд составил 402 млрд крон.

Стоимость фонда на 30 декабря составляла 19,742 трлн крон. На вложения в акции приходилось 71,4% инвестпортфеля, в облигации - 26,6%, в недвижимость - 1,8%, в ВИЭ - 0,1%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

Сейчас фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями свыше 8,66 тыс. компаний из 63 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (почти 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии и Германии.