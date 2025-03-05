Госфонд Норвегии предоставит мандаты на $250 млн хедж-фондам с активной стратегией инвестиций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, провел первую инвестицию в хедж-фонд, который играет как на росте, так и на снижении котировок акций. Об этом заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген в интервью Financial Times.

По его словам, фонд планирует предоставить мандаты на сумму около $250 млн другим внешним управляющим.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. NBIM, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями свыше 8,66 тыс. компаний из 63 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (почти 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии и Германии.

"В настоящее время мы оцениваем различные стратегии в Европе и США", - сказал глобальный руководитель внешних стратегий в NBIM Эрик Хильде. "Рынок меняется" и вырос как с точки зрения количества небольших частных управляющих фирм, в которых NBIM может инвестировать, так и с точки зрения объема активов, которыми управляют эти фонды, добавил он.

Действия NBIM происходят на фоне растущей обеспокоенности некоторых инвесторов тем, что стоимость рынка акций выглядит завышенной и что простое владение портфелем в ожидании роста котировок уже не является лучшим способом зарабатывать деньги, отмечает FT. Так, во вторник мировые акции резко упали на фоне опасений по поводу влияния импортных пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом, на мировую торговлю.

NBIM в настоящее время инвестирует с помощью 110 внешних управляющих, которые работают только с длинными позициями (игра на повышение котировок).

Фонд по итогам 2024 года получил прибыль в размере 2,511 трлн крон ($227 млрд). Средний доход от инвестиций составил 13%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.