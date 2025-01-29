НОСТРОЙ не видит оснований для массовых банкротств застройщиков до 2026 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В 2025 году нет оснований для опасений о массовом банкротстве застройщиков даже на фоне снижения спроса, рассказал журналистам президент НОСТРОЙ Антона Глушков.

"Я не вижу оснований для массовых банкротств девелоперов в России в 2025 году. Существующий темп продаж с реализацией объектов 2025 года позволяет обеспечить наполнение эскроу-счетов..... А что будет происходить в 26 году? К сожалению, предпосылки, очевидно, есть", - заявил он.

По его словам, распроданность объектов со сроками ввода в текущем году позволяет не беспокоиться о каких-либо проблемах у застройщиков.

"Лимит (по проектному финансированию - ИФ) позволяет обслуживать кредит 1,5 года после сдачи объекта в эксплуатацию. Этого срока достаточно, чтобы застройщики выполнили свои обязательства по объектам ввода этого года", - заверил Глушков.

Однако он обратил внимание, что ситуация неравномерна, поэтому нужен постоянный мониторинг по вызывающим опасение субъектам.

Говоря о возможных действиях со стороны банков, глава объединения подчеркнул, что финансовые организации тоже не заинтересованы в получении недостроев в виде залогов.

"Банк заинтересован зарабатывать деньги. Может с их стороны практика по поиску каких-то совместных продуктов с застройщиками будет появляться уже в текущем году", - предположил Глушков.

По данным НОСТРОЙ, сейчас в России реализуется 114 млн кв.м жилья. В ноябре было реализовано только 2 млн кв.м жилья.

"Весьма тревожный факт, который говорит о том, что срок реализации того, что сейчас в стройке, составляет без малого шесть лет при сроке строительства чуть больше двух. Эти четыре года - это краеугольный камень всех финмоделей сейчас, обслуживание нагрузки возрастает", - подчеркнул Глушков.

Он отметил, что это самый сложный сейчас аспект на рынке недвижимости. "Покупатели ничем не рискуют, а взаимоотношения банков и застройщиков - это уже вопрос этого года. Некоторые могут столкнуться с проблемой уже в конце весны, если темп продаж не сможет поменяться", - прогнозирует эксперт.

По данным объединения, 2025 год обещает быть рекордным по вводу. Предварительный объем может составить около 112 млн кв.м. А с 2026 года отрасль ждет поэтапное снижение до 90 млн к 2030 году.

"Все эти цифры достаточно хороши, даже с точки зрения рекордного 2025 года", - прокомментировал Глушков прогноз объединения.