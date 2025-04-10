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Восстановление стройотрасли без мер поддержки может продлиться до 2030 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Непростая экономическая ситуация требует безотлагательных мер поддержки жилищного строительства и всей отрасли, заявил журналистам исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

"В текущих сложных условиях существуют риски снижения ввода жилья уже в ближайшем будущем. По нашим оценкам, есть риск, что с 2026 года можно ожидать заметное снижение темпов ввода жилья, которое может стать крайне чувствительным для строительной отрасли в 2027-2028 годах", - сказал Преображенский.

По его мнению, восстановление объемов производства жилья займет длительное время, а возврат к уже достигнутым объемам ввода уйдет за горизонт 2030 года.

Представитель девелоперов рассказал, что сейчас отмечается самое заметное "охлаждение" в сфере жилищного строительства.

"Исправление ситуации, а также наращивание объемов жилищного строительства, которое необходимо для нацпроекта "Инфраструктура для жизни" требует безотлагательных меры поддержки всей отрасли. А учитывая, что инвестиционно-строительный цикл не измеряется одним годом, то принимать меры нужно уже сейчас", - подчеркнул Преображенский.

Владислав Преображенский Клуб инвесторов Москвы
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