Реконструкция аэровокзала в "Храброво" подорожала в 1,5 раза до 12 млрд рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Стоимость проекта реконструкции пассажирского терминала в международном аэропорту "Храброво" (Калининград) увеличилась в 1,5 раза и составит порядка 12 млрд рублей.

"Инвестиции в проект изменились, потому что изменилось у нас все. У нас выросли ключевые ставки, кредитная нагрузка, которая падает на нас как на частного инвестора. Мы оцениваем проект до 12 млрд рублей. По предварительным просчетам мы пока оперируем такой цифрой", - сообщил генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный журналистам в среду.

Летом прошлого года Корытный сообщал, что примерная стоимость комплексной реконструкции аэродрома и аэропорта "Храброво" составит порядка 13,5 млрд рублей, в том числе увеличение протяженности магистральной рулежной дорожки (МРД) – 5,5 млрд рублей, расширение площади аэровокзала (только за счет частного инвертора - холдинга "Новапорт") – порядка 7,5-8 млрд рублей.

В среду гендиректор уточнил, что в настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы по реконструкции аэровокзала.

"Предпроектные работы сделаны еще в прошлом году. Сейчас мы приступили непосредственно уже к тендерным процедурам по выбору подрядчика, который будет заниматься проектированием. В этом году планируем закончить проектирование и выйти на Главгосэкспертизу, - пояснил Корытный. - В начале следующего года, я думаю, мы получим документы с положительным заключением Главгосэкспертизы и приступим уже непосредственно к организационной составляющей. Первые оргвопросы – это тендерные мероприятия по выбору генерального подрядчика. Они тоже займут определенный промежуток времени. Но я думаю, что уже во второй половине 2026 года приступим непосредственно к выполнению строительно-монтажных работ".

По его словам, при реконструкции аэровокзала планируется "сохранение абсолютно тех же архитектурных решений", увеличение существующих площадей на 10-11 тыс. кв. метров, что позволит аэропорту обслуживать порядка 7-7,5 млн пассажиров в год.

Корытный рассчитывает, что завершить работы удастся в конце 2027 года - начале 2028 года. "Аэропорт будет работать все это время в сложных условиях, пока мы не построим. Аэропорт закрываться не будет", - заключил он.

В настоящее время мощности аэропорта позволяют обслуживать до 5 млн человек в год.

Пассажиропоток АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2024 года вырос на 11,9% относительно предыдущего года – до 4 млн 814,4 тыс. человек.

Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.