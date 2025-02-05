В 2025 году шесть аэродромов начнут реконструировать по концессии с инвесторами

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году планируется начать реконструкцию шести аэродромов в рамках концессионных соглашений с инвесторами, заявил на форуме NAIS-2025 глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"У нас шесть концессий на этот год: Чита, Ставрополь, Кемерово, уже заключены по Оренбургу и Горно-Алтайску, и планируем Салехард. Суммарно по этим объектам, включая реконструкцию прямого финансирования в рамках "Эффективной транспортной системы", выделяется 23,3 млрд рублей", - сказал он.

Всего до 2030 года через концессионные соглашения с аэропортовыми операторами (крупнейшими являются частные "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика") планируется реконструировать 28 аэродромов, сообщали ранее в Росавиации. Реконструкция предполагается по дифференцированному подходу, рекомендованному Минэкономразвития: с софинансированием из средств федерального бюджета от 20% до 90% от стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта, отмечали в Минтрансе.

В 2025-2027 годах Россия планирует выделить на такие проекты более 50,5 млрд руб.: соответствующая сумма фигурирует в законе о федеральном бюджете на этот год. Источником возврата вложенных концессионером средств, как ожидается, будет инфраструктурный сбор с авиакомпаний. До июня 2025 года планируется подготовить необходимую нормативную базу, сообщала замглавы Росавиации Наталья Андрианова.

Величина инфраструктурного сбора "является производной от тех ставок финансирования, которые будут доступны на рынке", заявил владелец "Новапорта" Роман Троценко. "Когда мы увидим все параметры финансирования, тогда сможем говорить, какая будет величина", - сказал он, выступая на форуме.

Помимо реконструкции по концессии, государство планирует провести капитальный ремонт небольших аэродромов - всего более 50 до 2030 года. Источником финансирование этих работ является повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков.

"По капитальному ремонту вся нормативно-правовая база министерством транспорта была принята в прошлом году. И с конца прошлого года мы начали эти средства аккумулировать. Порядка 2,6 млрд рублей мы по окончании IIi-IV квартала уже саккумулировали. И в этом году мы планируем собрать порядка 12,5 млрд рублей", - заявил Ядров.

В первую очередь на эти деньги будут отремонтированы аэродромы в Чебоксарах и Тиличиках на Камчатке, добавил он. Помимо этого, 10 объектов находятся в стадии проектирования.