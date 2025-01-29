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General Dynamics увеличила чистую прибыль и выручку в IV квартале на 14%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics Corp. в четвертом квартале 2024 года увеличил как чистую прибыль, так и выручку на 14%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,15 млрд, или $4,15 в расчете на акцию, по сравнению с $1,01 млрд, или $3,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка General Dynamics повысилась до $13,34 млрд с $11,67 млрд годом ранее.

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Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $4,07 на акцию при выручке в $12,81 млрд. Совокупный портфель заказов компании на конец квартала составил $90,6 млрд.

Выручка подразделения, разрабатывающего технологии для аэрокосмической отрасли, в минувшем квартале увеличилась на 36%, до $3,74 млрд. Доход сегмента военно-морских систем вырос на 16% и составил $3,96 млрд, военных технологий общего назначения - на 3%, до $3,24 млрд, подразделения боевых систем - на 1,3%, до $2,4 млрд.

В 2024 году капиталовложения General Dynamics составили $916 млн. Компания вернула акционерам $3 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Акции General Dynamics теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду, несмотря на сильную отчетность. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 1,6%.

General Dynamics
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