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Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн
Фото: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Дефицит американской внешней торговли товарами в декабре 2024 года увеличился до $122,11 млрд по сравнению с пересмотренными $103,5 млрд месяцем ранее, по предварительным данным правительства США. За весь 2024 год дефицит американской торговли товарами составил рекордные $1,2 трлн, что чуть выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в 2022 году.

Импорт товаров вырос на 3,9% в помесячном сравнении и составил $289,6 млрд. Закупки промышленных товаров повысились на 18,9%, потребительских товаров - на 3,1%, средств производства - на 1,7%.

Размеры дефицита и импорта в декабре были вторыми по величине за всю историю подсчетов.

Экспорт товаров в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $167,5 млрд. Поставки промышленных товаров сократились на 4,8%, потребительских товаров - на 8,5%, средств производства - на 2,6%.

Общий внешнеторговый баланс США за минувший год будет опубликован на следующей неделе.

США
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