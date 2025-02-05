Внешнеторговый дефицит США в декабре вырос на 24,7% на рекордном импорте

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2024 года вырос на 24,7% относительно предыдущего месяца - до максимальных с марта 2022 года $98,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,2 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $96,6 млрд с объявленного ранее ноябрьского уровня.

Объем экспорта из США в декабре уменьшился на $7,1 млрд (2,6%), до $266,5 млрд. В том числе экспорт товаров сократился на $7,5 млрд, услуг - увеличился на $0,4 млрд. Снижение поставок за рубеж отмечено, в частности, в фармацевтическом секторе.

Объем американского импорта увеличился на $12,4 млрд (3,5%), до рекордных $364,9 млрд. Импорт товаров повысился на $11,4 млрд, услуг - на $1 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце уменьшился на $10,4 млрд - до $98,7 млрд, профицит в сфере услуг сократился на $0,4 млрд, до $24,8 млрд.

Общий размер внешнеторгового дефицита США в 2024 году составил $918,4 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 3,9%, импорт - на 6,6%.