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Банковская группа Lloyds закроет 136 отделений в Великобритании до марта 2026 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Британская Lloyds Banking Group, в которую входят банки Lloyds, Halifax и Bank of Scotland, закроет 136 отделений в Великобритании в период с мая 2025 года по март 2026 года.

Такое решение принято в связи с тем, что все больше клиентов банков переключается на интернет-сервисы, говорится в сообщении Lloyds.

В частности, за этот период будет закрыто по 61 отделению Lloyds и Halifax, а также 14 отделений Bank of Scotland. После сокращений общее число отделений банков составит 757.

Всем сотрудникам закрываемых офисов будет предложена работа в других отделениях или в иных направлениях бизнеса Lloyds, говорится в сообщении.

Акции Lloyds подорожали на 1,5% по итогам торгов в Лондоне в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 47%.

Lloyds Великобритания Halifax Bank of Scotland
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