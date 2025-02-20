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Доналоговая прибыль Lloyds в IV квартале упала из-за разовых расходов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк Lloyds Banking Group Plc зафиксировал резкое снижение доналоговой прибыли в четвертом квартале 2024 года из-за единовременных расходов, сообщила пресс-служба банка.

Банк перечислил дополнительно 700 млн фунтов ($881,1 млн) в резервы на возможные издержки в связи регуляторным расследованием, касающимся его операций в сфере автокредитования. В третьем квартале он зарезервировал 450 млн фунтов на эти цели.

Несмотря на разовые расходы, Lloyds привержен поощрению акционеров, отмечается в сообщении. Банк планирует выплатить квартальные дивиденды в размере 2,11 пенса на акцию, в результате чего сумма годовых дивидендов достигнет 3,17 пенса на акцию - это на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, Lloyds запускает программу обратного выкупа акций на 1,7 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль банка в четвертом квартале сократилась до 824 млн фунтов с 1,78 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя, представленный самим Lloyds, предполагал прибыль в 1,25 млрд фунтов.

Совокупный доход банка в минувшем квартале увеличился на 3%, до 4,38 млрд фунтов, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в 4,34 млрд фунтов. Чистый процентный доход уменьшился на 1,2%, до 3,28 млрд фунтов (прогноз рынка - 3,25 млрд фунтов). Чистая процентная маржа снизилась до 2,97% с 2,98% годом ранее, но превысила показатель третьего квартала (2,95%).

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 декабря составил 14,2% против 14,6% годом ранее.

По прогнозу Lloyds, в 2025 году чистый процентный доход увеличится до 13,5 млрд фунтов с 12,85 млрд фунтов в 2024 году. Банк рассчитывает добиться повышения показателя рентабельности материального капитала до 13,5% в 2025 году (12,3% в 2024 году) и до более 15% в 2026 году.

Lloyds Великобритания
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