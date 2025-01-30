Крупнейшие газодобывающие компании РФ в 2024 году скорректировали обязательства по 415 лицензиям

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие газодобывающие компании России скорректировали сроки изучения и разработки 415 участков углеводородов в соответствии с положениями постановления правительства №569 от 3 мая 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

"С 3 мая по 31 декабря 2024 года этим правом воспользовались вертикально интегрированные компании ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НОВАТЭК". Это наши крупнейшие добычные компании, право отсрочки, как сказано выше, предоставляется не всем, а тем, кто вносит реальный вклад в освоение минерально-сырьевой базы", - отметили в министерстве.

Наибольшее число заявок на корректировку было подано по лицензиям на участки в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Оренбургской области.

Всего за 2024 год комиссия Роснедр провела экспертизу 894 проектов разработки месторождений, 455 из которых предусматривали корректировку сроков выполнения работ.

Как сообщалось, первые послабления в части выполнения недропользователями лицензионных обязательств были установлены еще в 2022 году. Для поддержки компаний в условиях санкционного давления было принято постановление правительства "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ" (№353 от 12 марта 2022 года). Оно позволило продлять на 2 года обязательства по лицензиям, корректировать объемы и виды работ в геологоразведке и добыче. Постановление правительства №569 от 3 мая 2024 года дополнило вышеуказанный документ пунктом, согласно которому по заявке недропользователя допускается продление сроков выполнения работ до 4 лет. Это касается компаний, которые совместно с другими недропользователями, где не менее чем 50% доли или общего количества голосов принадлежит одному и тому же лицу, добыли в 2022 году суммарно не менее 80 млрд куб. метров газа.

Всего на данный момент в РФ действует 4 тыс. 126 лицензий на участки углеводородов.