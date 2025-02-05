Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7%, до 685 млрд куб. м

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в 2024 году составила 684,8 млрд куб. м, что на 7,4% выше, чем за 2023 год (637,638 млрд куб. м), сообщил Росстат.

Неделей раньше вице-премьер Александр Новак назвал сопоставимую предварительную цифру - "порядка 685 млрд куб. м".

По обновленному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в стране в 2024 году ожидалось на уровне 668,2 млрд куб. м. Прогноз на 2025 год (по базовому варианту) предусматривает добычу 695,4 млрд куб. м газа.

В 2021 году в России было произведено 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

В 2022-2023 годах показатели значительно снизились из-за сокращения поставок в западном направлении. С другой стороны, растет потребление внутри страны, а также экспорт в Азию.

Декабрь

В декабре 2024 года добыча составила 64,4 млрд куб. м, что на 2% больше, чем в последнем месяце 2023 года (62,877 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 55,5 млрд куб. м (+3%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,9 млрд куб. м (-3%). Добыча ПНГ снижается семь месяцев подряд - с июня. Его производство связано с динамикой квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

Температурный фон, определяющий динамику потребления газа в энергетике, в отчетном месяце был неблагоприятен для спроса. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в декабре 2024 года средняя температура воздуха по стране была почти на три градуса Цельсия выше климатической нормы и на четыре градуса выше прошлогодней. На этом фоне выработка тепловых электростанций в декабре сократилась на 1,9%.

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в декабре увеличился на 9,7%.

На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.