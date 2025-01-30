Рубль утром слегка повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль чуть дорожает на фоне небольшого повышения цен на нефть.

По итогам первых трех минут торгов курс юаня составил 13,3945 руб. (-0,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Волатильность на валютном рынке вчера была невысокой, - биржевой курс юаня консолидировался у отметки 13,4 руб., не показали существенной динамики и фьючерсы на юань и доллар. Спокойствие на рынке при невысокой торговой активности наблюдалось, несмотря на негативные сигналы с нефтяного рынка (Brent остается под давлением, тяготея к откату к $75 за баррель в ожидании протекционистских действий Дональда Трампа) и новые попытки укрепления доллара к мировым валютам. Чувствуется влияние начавшихся недельных выходных в КНР, связанных с празднованием Лунного Нового года, и отсутствия значимых геополитических новостей. Сегодня также сильных движений курсов не ждем. Полагаю, что в отсутствие новостных вводных юань пока останется, скорее, в нижней части нашего текущего диапазона 13,3-13,7 руб., доллар - диапазона 98,5-101 руб. В концовке недели склонен ждать повышения курсов к верхним границам диапазонов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Новые данные по инфляции в РФ

Инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц почти на 0,2 п.п. оказались выше недельной динамики.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

Цены на нефть

Цены на нефть слабо колеблются от плюса к минусу в четверг утром после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составила $76,52 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,01%, до $72,62 за баррель.

Давление на мировые рынки оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.