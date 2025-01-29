Инфляция в РФ с 21 по 27 января составила 0,22%, в годовом выражении превысила 10,1%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц почти на 0,2 п.п. оказались выше недельной динамики.

Цены на продукты

За период с 21 по 27 января рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,5% (с 14 по 20 января также 0,5%), в том числе на огурцы - на 1,1%, картофель - на 0,9%, лук и яблоки - на 0,7%, бананы - на 0,3%, капусту - на 0,2% и морковь - на 0,1%. Снизились цены на помидоры на 0,3%.

С 21 по 27 января существенно выросли цены на водку - на 1,0%, сыры - на 0,9%, чай черный - на 0,8%, сметану, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель - на 0,6%, рыбу мороженую - на 0,5%, говядину, колбасы, молоко пастеризованное, масло подсолнечное - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,3%, гречневую крупу - на 0,2%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,6%, смартфоны - на 0,3%. В то же время снизилась стоимость электропылесосов - на 0,6%, телевизоров - на 0,4%, легковых автомобилей иностранных марок - на 0,3%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, на автомобильный бензин - практически не изменились.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 27 января на уровне 9,95%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 21 по 27 января 2025 года инфляция замедлилась до 0,22%. В секторе продовольственных товаров цены увеличились на 0,36% (после 0,34% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - на 0,54%. На продукты питания без плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,34% (после 0,32% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,03% (после роста на 0,22% неделей ранее): подешевели легковые автомобили, электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен составил 0,37% (после 0,20% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка Банка России

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления Банк России аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в заявлении.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Прогнозы по инфляции

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).