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Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" планирует увеличить мощности на 25%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ГК "Ренна" (бренды "Коровка из Кореновки", "Алексеевское" и др.), один из ведущих производителей мороженого в РФ, в 2025 году планирует увеличить мощности Кореновского молочно-консервного комбината на 25%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В 2024 году производство мороженого превысило 55 тыс. тонн.

Работы по обновлению и дооснащению предприятия будут проведены в несколько этапов. Так, уже в 2025 году компания рассчитывает установить и запустить пять новых производственных линий на "Фабрике настоящего мороженого" (входит в состав комбината), что более чем на четверть увеличит максимальную производительность предприятия. Это позволит группе не только укрепить лидирующие позиции на рынке, но и запустить несколько новых продуктов, отметили в компании.

Как заявил гендиректор комбината Игорь Московцев, слова которого передала пресс-служба, необходимость модернизации и расширения производства связана с тем, что предприятие "при текущих мощностях уже не успевало за растущим спросом". "Работы, запланированные в 2025 году на одной из наших площадок, позволят в дальнейшем при максимальной загруженности увеличить объемы выпускаемой продукции более чем на 25%", - сказал он.

Кроме того, это увеличит и число новых рабочих мест.

По словам Московцева, рынок мороженого в РФ продолжает позитивное развитие. В 2024 году, по предварительным данным, он вырос на 15%.

ГК "Ренна" имеет два производственных комплекса – в Краснодарском крае (Кореновский молочно-консервный комбинат) и Белгородской области (Алексеевский молочно-консервный комбинат). В группу также входят "Торговый дом Ренна" и компания "Ренна-Дистрибуция" – сеть собственных дистрибуторских компаний.

Ежедневно предприятия группы производят 2,6 млн единиц молочной продукции, которая реализуется в 250 тыс. торговых точек. География экспорта насчитывает 20 стран.

ГК "Ренна" Коровка из Кореновки
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