Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" в 2024 году нарастил его экспорт на 18%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Один из ведущих производителей мороженого в РФ – ГК "Ренна" (бренды "Коровка из Кореновки", "Алексеевское" и ряд других) по итогам 2024 года экспортировал 2,3 тыс. тонн этой продукции, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Крупнейшими странами-импортерами стали Узбекистан, Казахстан и Абхазия.

"Ежегодно мы наблюдаем стабильный рост интереса к нашему мороженому со стороны не только российских, но и зарубежных потребителей. География продаж при этом тоже расширяется. В 2024 году список стран-импортеров пополнили еще два государства – Южная Корея и ОАЭ. Сейчас мы наращиваем продажи на этих территориях", - приводятся в сообщении слова гендиректора Кореновского молочно-консервного комбината (входит в ГК) Игоря Московцева.

Он отметил, приоритетом для группы компаний остается российский рынок, тем не менее планируется и далее расширять территорию присутствия.

ГК "Ренна" имеет два производственных комплекса – в Краснодарском крае (Кореновский молочно-консервный комбинат) и Белгородской области (Алексеевский молочно-консервный комбинат). В группу также входит сеть дистрибуторских компаний – "Торговый дом Ренна" и компания "Ренна-Дистрибуция".

Ежедневно предприятия группы производят 2,6 млн единиц молочной продукции, которая реализуется в 250 тыс. торговых точек. География экспорта насчитывает 20 стран. Ранее сообщалось, что в 2024 году производство мороженого в группе компаний превысило 55 тыс. тонн.