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В России с 2017 года эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов бажена выросла в 3 раза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Затраты на освоение баженовской свиты за 7 лет сократились с 30 тысяч рублей за тонну трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья до 8,5 тысяч рублей за тонну, сообщил в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В 2024 году успешно завершена реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", цель которого - создание рентабельных технологий разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов. Проект был реализован в Ханты-Мансийском автономном округе для освоения баженовской свиты. За период реализации проекта эффективность добычи ТРИЗ выросла в 3 раза (затраты на освоение в 2024 году сократились до 8,5 тысяч рублей за тонну по сравнению с 30 тысячами рублей за тонну в 2017 году)", - говорится в статье.

В рамках федпроекта был запущен полигон для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов. На нем построено более 50 высокотехнологичных скважин для испытания оптимальных технологий освоения баженовской свиты и проведено более 1 тысячи операций высокорасходного гидроразрыва пласта.

"Благодаря проведенным на полигоне работам был импортозамещен целый ряд технологий, многие из которых имеют широкий потенциал адаптации и применения и для других ТРИЗ, включая ачимовские и тюменские отложения", - подчеркивает Новак.

Вице-премьер также напомнил, что с прошлого года недропользователи запасов вязкой и сверхвязкой нефти получили возможность применять режим НДД (налог на дополнительный доход), если на добычу такой нефти приходится не менее 70% годового объема.

"Перевод таких месторождений на НДД обеспечит инвестиционную привлекательность и рентабельность разработки и тем самым позволит вовлечь в оборот новые ресурсы, что увеличит поступления в бюджетную систему и сохранит занятость граждан в регионах", - отметил Новак.

Александр Новак НДД
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