Ведомства РФ обсуждают продление льгот по НДПИ для трудноизвлекаемых запасов нефти

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ведомства обсуждают продление льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть по трудноизвлекаемым запасам - баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям, а также для месторождения имени Филановского, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Недавно у вице-премьера РФ Александра Новака прошло совещание, где было решено считать целесообразным продление существующих льгот по этим месторождениям. По итогам совещания Минэнерго и заинтересованным компаниям поручено подготовить и представить в правительство материалы с обоснованием необходимости продления льгот на пять лет, сообщил один из источников.

Несколько источников подтвердили, что такие предложения рассматриваются.

В настоящее время для месторождения им. Филановского на Каспии (разрабатывает НК "ЛУКОЙЛ" действует ставка НДПИ в размере 15% от мировой цены нефти сорта Urals.

Согласно Налоговому кодексу, данная льгота действует в течение семи лет, начиная с месяца, следующего за тем, на который приходится "дата начала промышленной добычи". При этом дата начала добычи определена законодательством как дата составления государственного баланса запасов полезных ископаемых, согласно которому степень выработанности запасов хотя бы одного из видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемых на этом месторождении, впервые превысила 1%.

Месторождение было введено в эксплуатацию в октябре 2016 года, на "полку" добычи в 6 млн т в год выведено в 2018 году. По данным собеседников "Интерфакса", данная льгота по месторождению им. Филановского пока действует. В 2017 году на объекте было добыто 4,6 млн т нефти.

Также обсуждается продление на 5 лет льготы по НДПИ (нулевой НДПИ за счет обнуления коэффициента Кц) по нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям.

Данная льгота применяется в течение 15 лет, начиная либо с 1 января 2014 года - для залежей углеводородного сырья, степень выработанности запасов которых в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2012 года составляет более 1% или равна 1%, но менее 3%; с 1 января 2015 года - для залежей углеводородного сырья, степень выработанности запасов которых в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2012 года составляет не менее 3%; с 1 января года, в котором степень выработанности запасов залежи углеводородного сырья, рассчитываемая налогоплательщиком в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода, впервые превысила 1%, - для иных залежей углеводородного сырья.

Как сообщалось, в 2021 году в РФ был введен новый вид лицензирования недр - технологические полигоны для разработки ТРИЗ. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технополигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские горизонты нефти, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири.