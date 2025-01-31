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Рост розничных продаж в Японии в декабре ускорился до 3,7%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,2%, сообщает Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 2,8%.

Подъем продаж в декабре был отмечен по итогам 33-го месяца подряд.

Продажи одежды и аксессуаров выросли на 14,2%, топлива - на 5,1%, фармацевтической и косметической продукции - на 4,1%, продуктов питания и напитков - на 1,7%. При этом реализация автомобилей сократилась на 3,4%.

Объем розничных продаж в декабре относительно предыдущего месяца снизился на 0,7%.

Согласно уточненным данным, в ноябре они выросли на 1,9% м/м, а не на 1,8%, как было объявлено ранее. Это максимальный подъем с сентября 2021 года.

Между тем безработица в стране в декабре опустилась до 2,4% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи.

Аналитики не ожидали изменения. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,5%.

Количество безработных в прошлом месяце увеличилось на 20 тыс. - до 1,7 млн человек, число занятых выросло на 140 тыс. и достигло рекордных 68,22 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в декабре приходилось 125 открытых вакансий. Показатель остается на данном уровне последние три месяца.

Число домов, строительство которых было начато в стране, упало в прошлом месяце на 2,5% в годовом выражении. Эксперты предполагали еще более значительное сокращение - на 3,9%.

Промпроизводство в Японии в декабре, согласно предварительным данным, увеличилось на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков. При этом в годовом выражении показатель уменьшился на 1,1%.

Япония
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