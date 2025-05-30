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В Японии в апреле промпроизводство снизилось лучше прогноза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Японии в апреле промпроизводство сократилось на 0,9% к марту после подъема на 0,2% месяцем ранее, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное снижение - на 1,2%.

В годовом выражении промпроизводство в Японии в апреле увеличилось на 0,7% (+1% в марте).

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,5% к марту. Показатель поднялся на 3,3% относительно апреля прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,1%.

В марте розничные продажи в Японии снизились на 1,2% в помесячном и выросли на 3,1% в годовом выражении.

Продажи одежды и предметов личного пользователя повысились на 5,9% в годовом выражении, топлива - на 4,4%, аптек и магазинов косметики - на 4,1%, машинного оборудования -на 3,4%, продуктов питания и напитков - на 1,7%. Реализация автомобилей подскочила на 9,5%.

Безработица в Японии в апреле осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось.

Количество безработных увеличилось на 30 тысяч - до 1,76 млн человек, число занятых сократилось на 40 тыс. и составило 68,04 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в апреле приходилось 126 открытых вакансии, как и месяцем ранее.

Число домов, строительство которых было начато в стране в апреле, рухнуло на 26,6% в годовом выражении после взлета на 39,1% месяцем ранее.

Япония Минэкономики
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