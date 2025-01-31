Поиск

Intel завершила IV квартал с чистым убытком, выручка превысила ожидания

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, завершил четвертый квартал с чистым убытком, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $126 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $2,669 млрд, или 63 цента на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов упала до 13 центов с 54 центов на бумагу.

Выручка уменьшилась на 7% - до $14,3 млрд против $15,4 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 12 центов на акцию при выручке в $13,8 млрд. Сама компания в начале ноября ожидала, что скорректированная прибыль составит около 12 центов на акцию, выручка - $13,3-14,3 млрд.

Доходы подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале сократились на 9% и составили $8 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, снизило выручку на 3% - до $3,4 млрд. При этом доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений повысился на 10% и достиг $1,6 млрд.

В первом квартале Intel планирует получить выручку в диапазоне $11,7-12,7 млрд и близкую к нулю скорректированную прибыль в расчете на акцию. Аналитики в среднем ожидают выручку в $12,9 млрд.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг выросли на 3,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7% (до $85,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил почти 9%.

Intel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Нефть Brent подорожала до $77,48 за баррель

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Апелляция рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука 26 февраля

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

Лагард заявила, что инфляция в еврозоне близка к цели

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5785 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе305 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });