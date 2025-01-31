Intel завершила IV квартал с чистым убытком, выручка превысила ожидания

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, завершил четвертый квартал с чистым убытком, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $126 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $2,669 млрд, или 63 цента на акцию, полученным за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов упала до 13 центов с 54 центов на бумагу.

Выручка уменьшилась на 7% - до $14,3 млрд против $15,4 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 12 центов на акцию при выручке в $13,8 млрд. Сама компания в начале ноября ожидала, что скорректированная прибыль составит около 12 центов на акцию, выручка - $13,3-14,3 млрд.

Доходы подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале сократились на 9% и составили $8 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, снизило выручку на 3% - до $3,4 млрд. При этом доход Intel в сегменте сетевых и периферийных решений повысился на 10% и достиг $1,6 млрд.

В первом квартале Intel планирует получить выручку в диапазоне $11,7-12,7 млрд и близкую к нулю скорректированную прибыль в расчете на акцию. Аналитики в среднем ожидают выручку в $12,9 млрд.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг выросли на 3,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 7% (до $85,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил почти 9%.