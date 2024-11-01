Intel завершила III кв. с чистым убытком в $16,6 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократила выручку на 6% и зафиксировала крупный чистый убыток в третьем квартале.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в прошедшем квартале составил $16,64 млрд, или $3,88 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $297 млн, или $0,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает неденежные расходы в размере $9,9 млрд в связи с созданием оценочного резерва под отложенные налоговые активы в США и в размере $2,9 млрд в связи со списанием гудвилла (прежде всего в подразделении автомобильных технологий Mobileye) и стоимости нематериальных активов, а также издержки в размере $3,1 млрд в связи с обесценением и износом ряда производственных активов и $2,8 млрд в виде расходов на реструктуризацию.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,46 на акцию.

Квартальная выручка Intel снизилась до $13,28 млрд с $14,16 млрд в третьем квартале прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированный убыток в размере $0,02 на акцию и выручку на уровне $13,02 млрд.

В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в диапазоне $13,3-14,3 млрд, чистый убыток - $0,24 на акцию, скорректированную прибыль - $0,12 на акцию. Консенсус предусматривал соответственно $13,66 млрд, $0,18 на акцию и $0,08 на акцию.

Компания также отметила "значительный прогресс" в рамках анонсированной летом программы снижения расходов на $10 млрд в год.

Акции Intel подорожали на 6,9% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности.