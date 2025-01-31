ЦБ продлил приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России еще на год, до 31 декабря 2025 года, продлил приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор впервые сообщил о приостановке публикаций в апреле прошлого года. Ранее перечень иностранных поставщиков платежных услуг публиковался в соответствии с указанием ЦБ № 5429-У.

Несмотря на приостановку публикаций, ведение перечня продолжится, отмечает Банк России.

ЦБ ранее уже закрывал данные об иностранных компаниях на своем сайте. Так, например, в апреле 2022 года, после новой волны санкций, был скрыт список участников Системы передачи финансовых сообщений.