ЦБ РФ до конца года скрыл список иностранных поставщиков платежных услуг

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Банк России до 31 декабря 2024 года приостановил публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее перечень таких поставщиков публиковался в соответствии с указанием регулятора № 5429-У.

При этом ведение перечня продолжится, отмечает ЦБ.

Банк России ранее уже закрывал данные об иностранных компаниях на своем сайте. Так, например, в апреле 2022 года, после новой волны санкций, был скрыт список участников Системы передачи финансовых сообщений.