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В Петербурге скоро начнут строить II очередь центра по выпуску гражданских БПЛА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В особой экономической зоне Петербурга в 2025 году начнется строительство II очереди Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), сообщил журналистам генеральный директор АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Олег Якимов.

"Для локализации производства (гражданских - ИФ) БПЛА и комплектующих в Петербурге нужны (новые - ИФ) подготовленные производственные площадки. Принято решение, что в ОЭЗ будет построено соответствующее здание площадью около 18 тысяч кв. метров. Сроки его сдачи - 2026-2027 годы", - сказал он.

Планируется, что НПЦ разместится на площадке ОЭЗ "Новоорловская". Планируемые инвестиции в объект - 2,5-3 млрд рублей. В настоящее время первая площадка НПЦ БАС площадью 4,6 тысячи кв. метров действует на территории технопарка Петербурга.

Также в 2025 году технопарк Петербурга будет прорабатывать создание полноценного летно-испытательного полигона для беспилотников различного типа - самолетных, вертолетных, мультироторных. Пока соответствующая инфраструктура в городе отсутствует.

"Мы видим этот проект как использование когда-то действовавших аэродромов местной авиации, переоборудование этого аэродрома под решение летно-испытательных задач. С Госкорпорацией по ОрВД (организация воздушного движения - ИФ) мы на сегодняшний день проводим консультации, какие площадки могли бы подойти под такую базу, есть ограничения по интенсивности воздушного движения. Возможно, будем взаимодействовать с Ленобластью", - добавил Якимов.

По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, по поводу полигона для БАС в настоящее время город ведет переговоры с аэродромом "Левашово", кроме того, перспективные площадки есть и на юге города.

"Пока переговоры (с "Левашово" - ИФ) в начальной стадии, обсуждаются испытания определенных видов техники в определенных режимах", - сообщил Ситов журналистам.

Кроме того, в планах у технопарка Петербурга на 2025 год довести количество резидентов до 70 компаний. А уже к 2027 году, по словам Якимова, их количество планируется увеличить почти в два раза, до 100 компаний.

АО "Технопарк Санкт-Петербурга" получил официальный статус НПЦ БАС в июле 2024 года. На сегодняшний день его резидентами являются 54 компании из 7 регионов, которые занимаются разработкой и производством беспилотных воздушных судов, их комплектующих и электроники.

Петербург Госкорпорация по ОрВД НПЦ БАС Олег Якимов Технопарк Санкт-Петербург Александр Ситов Левашово
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