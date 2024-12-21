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Глава Минобороны РФ сообщил об увеличении выпуска БПЛА гражданскими производителями

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что производители гражданской продукции серьезно нарастили производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы в интересах вооружённых сил.

"Глава военного ведомства отметил, что многие гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА и FPV-дронам - до 40 тыс. изделий в месяц, по системам РЭБ и РЭР - до 5 тыс. изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тыс. изделий малых конструкторских бюро и гражданских производителей", - говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в субботу по итогам заседания Техсовета военного ведомства и Народного фронта.

По данным Минобороны, Кулибин-клуб "Народного фронта", представители которого приняли участие в заседании, занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

"Благодаря этой инициативе удалось поставить в зону СВО сотни тысяч инновационных изделий. Кулибин-клуб позволяет сократить до двух недель время с испытания изобретения до поставки подразделениям Вооружённых сил РФ, обеспечивая военнослужащих инновационными разработками. С начала года более 500 производителей прошли через испытания, организованные Кулибин-клубом Народного фронта", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
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