Правительство поддержит расширение механизма субучастия в синдицированных кредитах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство намерено поддержать законопроект о расширении механизма субучастия в синдицированных кредитах, что будет способствовать увеличению объемов кредитования в условиях, когда доступ к банковскому финансированию стал сложнее, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Законопроект № 729233-8 в октябре 2024 года в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. Как напомнил собеседник агентства, в законопроекте планируется установить четкие правила для субучастия в кредите, различая фондируемое и нефондируемое участие. Также документ включает специализированные компании в список лиц, которые могут быть кредиторами в таких договорах, уточняет случаи, когда права и обязанности по синдицированному кредиту могут передаваться третьим лицам, а в случае нефондируемого участия у третьих лиц появится право на расторжение соглашения.

По мнению правительства, нужно доработать положения законопроекта, касающиеся условий предоставления средств участнику синдиката кредиторов, указав конкретные случаи. "Положения законопроекта, предусматривающие отнесение условий и случаев предоставления участнику синдиката кредиторов денежных средств к существенным условиям всех соглашений о финансировании участия в кредите (займе), требуют доработки в части указания конкретных случаев", - говорится в проекте отзыва кабинета министров.

Также правительство предлагает расширить список обстоятельств, при которых права и обязанности участника синдиката могут перейти к внешнему участнику, на все виды соглашений о финансировании участия в кредите, а не только на один конкретный вид. Также предлагается не применять правила Гражданского кодекса о страховании к соглашениям о финансировании участия в кредите.

Синдицированный кредит - это кредит, предоставляемый группой кредиторов (синдикатом) одному заемщику. Субучастие в синдицированном кредите - это форма участия в кредитном соглашении, при которой банк или финансовое учреждение, участвующее в синдикате, передает часть своих рисков и доходов по кредиту третьей стороне, называемой субучастником.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что существуют две формы субучастия: фондируемое (когда субучастник фактически вносит средства) и нефондируемое (участие в риске без фактического предоставления средств). Закон о возможности привлечения синдикатом внешних участников, то есть о субучастии, был принят Госдумой в декабре 2020 года.

Как указывалось в пояснительной записке, в текущей редакции закона о синдицированном кредите некоторые положения применимы только к фондируемому субучастию, что ограничивает возможность заключения договоров о нефондируемом субучастии. Законопроект предлагает устранить эти ограничения и распространить положения закона на обе формы субучастия.

Так, в закон предлагается внести уточнение о том, что обязательство внешнего участника по предоставлению денежных средств возникает в случаях и при наступлении условий, которые определены в соглашении. Таким образом, внешний участник предоставляет финансирование не безусловно, а при наступлении определённых в соглашении условий.

Дополнительно законопроект предлагает расширить перечень обстоятельств, при которых: в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику; в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.

"К таким обстоятельствам предлагается относить также отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов - кредитной организации, применение любой меры по предупреждению банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора. Также предлагается расширить перечень лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам (займам), путем включения в него специальных финансовых организаций, правовой режим которых является востребованным на рынке синдицированного кредитования", - говорилось в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.