В I чтении принят проект о механизме нефондируемого участия в синдицированном кредитовании

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении механизма субучастия в синдицированных кредитах. Проект закона включает специализированные компании в список потенциальных кредиторов и уточняет условия передачи прав и обязанностей по синдицированным кредитам третьим лицам, что должно способствовать увеличению объемов кредитования и поддержке российской экономики в условиях, когда доступ к банковскому финансированию стал сложнее.

Документ (№729233-8) был внесен в парламент в октябре 2024 года группой депутатов.

Синдицированный кредит – это кредит, предоставляемый группой кредиторов (синдикатом) одному заемщику. Субучастие в синдицированном кредите – это форма участия в кредитном соглашении, при которой банк или финансовое учреждение, участвующее в синдикате, передает часть своих рисков и доходов по кредиту третьей стороне, называемой субучастником.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существуют две формы субучастия: фондируемое (когда субучастник фактически вносит средства) и нефондируемое (участие в риске без фактического предоставления средств). Закон о возможности привлечения синдикатом внешних участников, то есть о субучастии, был принят Госдумой в декабре 2020 года.

Как указывается в пояснительной записке, в текущей редакции закона о синдицированном кредите некоторые положения применимы только к фондируемому субучастию, что ограничивает возможность заключения договоров о нефондируемом субучастии. Законопроект предлагает устранить эти ограничения и распространить положения закона на обе формы субучастия.

Так, в закон предлагается внести уточнение о том, что обязательство внешнего участника по предоставлению денежных средств возникает в случаях и при наступлении условий, которые определены в соглашении. Таким образом, внешний участник предоставляет финансирование не безусловно, а при наступлении определенных в соглашении условий.

Дополнительно законопроект предлагает расширить перечень обстоятельств, при которых: в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику; в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.

"К таким обстоятельствам предлагается относить также отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов – кредитной организации, применение любой меры по предупреждению банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора. Также предлагается расширить перечень лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам (займам), путем включения в него специальных финансовых организаций, правовой режим которых является востребованным на рынке синдицированного кредитования", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.