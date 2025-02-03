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"Роснефть" подала кассацию на взыскание в пользу "Транснефти" 4,8 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" 31 января подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с нее в пользу "Транснефти" 4,8 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Информация о принятии жалобы к производству пока на сайте не опубликована.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2024 года отклонил жалобу "Роснефти" на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 млрд рублей.

Исковое заявление "Транснефти" поступило в суд 31 августа 2023 года. В январе 2024 года суд решил рассматривать дело в закрытом режиме.

"Роснефть" подала встречный иск к трубопроводной монополии на 6,1 млрд рублей, который впоследствии был выделен в отдельное производство. Судья, рассматривающая дело, 19 ноября 2024 года взяла самоотвод. 21 января 2025 года иск был отклонен.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей.

Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей. Суд рассматривал оба дела в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.


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