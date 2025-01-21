Поиск

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании 6,1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Иск был зарегистрирован 4 июня 2024 года, его суть не раскрывалась, дело слушалось в закрытом режиме.

"Транснефть" в ходе предварительного заседания 6 августа 2024 года подавала ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено. Позднее, 19 ноября суд удовлетворил заявление о самоотводе судьи по делу.

"Роснефть" обращалась с подобным иском в суд в середине января прошлого года в качестве встречной претензии в процессе по жалобе "Транснефти" к нефтяной компании почти на 5 млрд руб. На одном из заседаний представитель трубопроводной компании высказала мнение, что суд не должен был принимать к производству встречный иск, так как у них "разный субъектный состав и разная подсудность".

В начале мая 2024 года суд отказался выделить требования "Роснефти" в отдельное производство, однако затем данное решение было отменено.

Роснефть Транснефть Арбитражный суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5735 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });