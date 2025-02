АСВ ищет подрядчика для продажи акций Visa оценочной стоимостью 3,6 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) инициировало отбор подрядчика для работы с акциями Visa Inc. с целью получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков, говорится в сообщении АСВ.

Агентство хочет продать акции Visa, которыми владеют три банка: Международный промышленный банк, Уралтрансбанк и "Стройкредит". Акции находятся на лицевом счете в депозитарии США. Средства от продажи должны быть направлены в уполномоченные банки в РФ.

Всего трем банкам принадлежит 26 тыс. 377 акций Visa класса С, которые после конвертации составляют 105 тыс. 508 акций класса А (0,0061%), торгующихся на NYSE. По данным биржи на дату последнего закрытия, 31 января, их стоимость составила $341,8 за бумагу. Так, АСВ после продажи пакетов банков может получить около 3,6 млрд руб. (расчет по курсу ЦБ на 4 февраля - 99,9433 руб./$1.) без учета дивидендов.

Агентство принимает заявки от организаций и адвокатов с опытом работы в иностранных юрисдикциях и имеющих штатного сотрудника или партнера на территории США для взаимодействия с депозитарием и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).

АСВ, согласно документам на сайте, требуется подтверждение права собственности каждого банка на акции и дивиденды, конвертация акций Visa Inc. из класса С в класс А, включая заполнение специальной налоговой формы владельца ценных бумаг, являющегося нерезидентом, а также реализация акций Visa Inc. через сервис депозитария на одной из бирж США с зачислением денежных средств от реализации на счет банка в депозитарии и организация перевода денежных средств от реализации акций Visa Inc. и дивидендов на расчетный счет уполномоченных банков в России по распоряжению ПАО "Уралтрансбанк", ЗАО "Международный промышленный банк".

В части банка "Стройкредит" требуется проведение работы по снятию ограничений OFAC и организация перевода денежных средств со счета банка, открытого в депозитарии, в уполномоченный банк в России, говорится в материалах АСВ.

Лицензия Международного промышленного банка была отозвана в октябре 2010 года, "Стройкредита" - в марте 2014 года, Уралтрансбанка - в октябре 2018 года.

Международная платежная система Visa объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Банковские карты Visa, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. При этом они продолжили работать на территории России, так как операции по этим картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.