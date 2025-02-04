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RBI продолжает искать варианты продажи "дочки" в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International (RBI), несмотря на ограничения в реализации актива в РФ по решению российского суда, продолжает искать варианты продажи Райффайзенбанка, сообщил CEO RBI Йохан Штробль в ходе конференц-звонка во вторник.

"Мы продолжаем обсуждать с заинтересованными сторонами (возможность продажи - ИФ), пытаемся найти решения", - сказал он.

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"Собственный капитал является основой любой оценки. Это сейчас часть дискуссии, постоянно сдвигающихся планов. Сворачивание бизнеса (в России - ИФ) также является выходом, но мы обсуждаем (разные варианты - ИФ)", - отметил глава RBI.

Он добавил, что группа по-прежнему хотела получить "зависшие" дивиденды от Райффайзенбанка. "Мы не очень оптимистичны, что преуспеем на этом пути", - подчеркнул Штробль.

Российский суд в рамках иска "Распериа трейдинг лимитед" к австрийскому строительному концерну Strabag и целой группе других ответчиков ранее запретил отчуждать акции Райффайзенбанка. Суд в январе постановил взыскать в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка, сообщил ранее RBI.

В связи с решением суда Райффайзенбанк в IV квартале создал резерв в размере 840 млн евро, что привело к получению банком убытка по МСФО (240 млн евро) впервые за долгие годы. Ранее сообщалось, что размер резерва отражает взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии. Эти активы представляют собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

RBI не ждет, что сумма резерва значительно поменяется в ближайший год-два, отметил Штробль. Если в России суд может быстро вынести решение, то в Австрии этот процесс может занять два-три года, пояснил он.

Группа также опровергла информацию, что российское подразделение как-либо взаимодействует с санкционными компаниями. "Я могу подтвердить, что не было никаких "санкционных мостов" в российском Райффайзенбанке", - заявил главный управляющий директор по рискам RBI Ханнес Мёзенбахер в ходе конференц-звонка. Он подчеркнул, что группа продолжает внимательно проводить комплаенс-политику, изучая всю информацию в отчетах.

шш аш ан

RBI Райффайзенбанк
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