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Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Raiffeisen Bank International AG (RBI) из-за судебных разбирательств в России в IV квартале отразил резерв в размере 840 млн евро и впервые за долгие годы зафиксировал убыток от российского актива, следует из отчета и презентации австрийской группы.

Резерв начислен в отчете о прибылях и убытках Райффайзенбанка, отмечает RBI.

Это отрицательно повлияло на прибыль самой группы и ее достаточность капитала. Негативный эффект на прибыль RBI также оказала продажа белорусского Приорбанка в четвертом квартале (-824 млн евро).

Группа в IV квартале получила 895 млн евро убытка после налогообложения, 926 млн евро консолидированного убытка. В 2024 году она заработала 1,358 млрд евро прибыли после налогообложения (сокращение в 1,9 раза) и 1,157 млрд евро консолидированной прибыли (снижение вдвое).

Российское подразделение RBI в IV квартале 2024 года получило 240 млн евро убытка после налогообложения против прибыли в 409 млн евро в III квартале 2024 года и 454 млн евро в IV квартале 2023 года. На российские активы приходится 27% группового квартального убытка после налогообложения.

За 2024 год российское подразделение принесло 873 млн евро прибыли, что на 35% меньше результата за 2023 год (1,341 млрд евро прибыли). На долю российского бизнеса приходится 64% прибыли RBI после налогообложения за 2024 год.

"RBI добился удовлетворительного результата в 2024 году, несмотря на значительные внеплановые расходы. Продажа белорусского Приорбанка позволила группе сократить политический риск. Сокращение бизнеса в России идет хорошими темпами", - отметил CEO RBI Йохан Штробль.

Группа отмечает, что в России введен запрет на прием новых депозитов, а по средствам на текущих счетах не начисляются проценты или взимаются комиссии. Свободная ликвидность в России в основном размещается на счетах в ЦБ, на размещение валютной ликвидности введены строгие лимиты, подчеркивается в презентации.

Кредитный портфель постепенно гасится по договоренностям с заемщиками "с некоторыми исключениями для крупных и международных компаний из предварительно утвержденного списка", отмечает группа.

На 31 декабря 2024 года кредитный портфель в России составлял 4,176 млрд евро, за квартал он сократился на 6,9%, за год - на 30,1%.

Средства клиентов в России в IV квартале 2024 года сократились на 13,3% - до 9,512 млрд евро (снижение за 2024 год - на 35%).

Активы RBI в России на 31 декабря 2024 года составили 16,945 млрд евро, сократившись за квартал на 7,1%, за год - на 18,1%.

Риск группы на Россию в IV квартале 2024 года уменьшился на 5,6% - до 15,7 млн евро.

Российский суд ранее постановил взыскать с австрийского строительного концерна Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа трейдинг лимитед" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка, сообщил ранее RBI. В связи с решением суда Райффайзенбанк собирался создать резерв по МСФО и РСБУ - он отражает взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии. Эти активы представляют собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

RBI Райффайзенбанк Австрия Strabag Распериа Йохан Штробль
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