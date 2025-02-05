Потребление золота в мире в 2024 году увеличилось на 1%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 2024 году составил 4554 тонны, что на 1% превышает результат 2023 года, подсчитал World Gold Council (WGC).

Центробанки продолжали активно закупать золото, третий год подряд спрос с их стороны превышал 1 тысячу тонн.

Инвестиционный спрос вырос на 25%, до максимальных за четыре года 1,18 тысячи тонн. В стоимостном выражении это $90 млрд. Спрос на монеты и слитки остался примерно на уровне 2023 года (хотя его структура изменилась: спрос на слитки вырос, а на монеты - сократился). Существенный вклад в рост инвестспроса внесли ETF. Впервые с 2020 года объем золота в ETF остался примерно на одном уровне, тогда как в 2023 году наблюдался существенный отток.

Потребление золота в промышленности выросло в 2024 году на 7%, до 326 тонн, в основном на фоне продолжающегося внедрения AI.

Спрос на ювелирные украшения упал на 11%, до 1877 тонн (соответственно, спрос на золото в ювелирной промышленности также упал). Из-за роста цен на золото потребители не могли позволить себе покупать большие объемы. Хотя в стоимостном выражении траты на украшения подскочили на 9%, до $144 млрд.

Предложение золота в 2024 году также подросло на 1%, до рекордных 4974 тонн. Излишек предложения, 421 тонну, абсорбировал рынок OTC.

Спрос и предложение на рынке золота, тонны: