Потребление золота в мире в 2024 году увеличилось на 1%
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в 2024 году составил 4554 тонны, что на 1% превышает результат 2023 года, подсчитал World Gold Council (WGC).
Центробанки продолжали активно закупать золото, третий год подряд спрос с их стороны превышал 1 тысячу тонн.
Инвестиционный спрос вырос на 25%, до максимальных за четыре года 1,18 тысячи тонн. В стоимостном выражении это $90 млрд. Спрос на монеты и слитки остался примерно на уровне 2023 года (хотя его структура изменилась: спрос на слитки вырос, а на монеты - сократился). Существенный вклад в рост инвестспроса внесли ETF. Впервые с 2020 года объем золота в ETF остался примерно на одном уровне, тогда как в 2023 году наблюдался существенный отток.
Потребление золота в промышленности выросло в 2024 году на 7%, до 326 тонн, в основном на фоне продолжающегося внедрения AI.
Спрос на ювелирные украшения упал на 11%, до 1877 тонн (соответственно, спрос на золото в ювелирной промышленности также упал). Из-за роста цен на золото потребители не могли позволить себе покупать большие объемы. Хотя в стоимостном выражении траты на украшения подскочили на 9%, до $144 млрд.
Предложение золота в 2024 году также подросло на 1%, до рекордных 4974 тонн. Излишек предложения, 421 тонну, абсорбировал рынок OTC.
Спрос и предложение на рынке золота, тонны:
|Показатель
|IV кв. 2024
|IV кв. 2023
|Динамика
|2024
|2023
|Динамика
|СПРОС
|1 277,1
|1 142,4
|12%
|4 553,7
|4 492,5
|1%
|Ювелирные украшения
|516,5
|583,6
|-12%
|2 003,5
|2 191,0
|-9%
|Технологические нужды
|83,7
|82,2
|2%
|326,1
|305,2
|7%
|Инвестиции
|344,0
|259,8
|32%
|1 179,5
|945,5
|25%
|- монеты и слитки
|325,4
|315,2
|3%
|1 186,3
|1 189,8
|0%
|- приток (отток) в ETF и схожие инструменты
|18,6
|(55,4)
|-
|(6,8)
|(244,2)
|отток сократился на 97%
|Центробанки
|332,9
|216,8
|54%
|1 044,6
|1 050,8
|-1%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 297,4
|1 286,5
|1%
|4 974,5
|4 945,9
|1%
|Добыча
|953,6
|955,4
|0%
|3 661,2
|3 644,1
|0%
|Хедж
|(15,0)
|19,9
|-
|(56,8)
|67,4
|-
|Вторичное золото
|358,8
|311,2
|15%
|1 370,0
|1 234,4
|11%