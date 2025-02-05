WGC отметил рост потребительского спроса на золото в России на 6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России потребительский спрос на золото в 2024 году вырос на 6% и составил 75,6 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Спрос на ювелирные украшения увеличился на 4%, до 41,2 тонны, спрос на золотые слитки и монеты - на 9%, до 34,4 тонны.

В расчете на душу населения закупки подросли до 0,52 г на человека. Это сопоставимо с уровнем Канады, однако все еще в разы меньше, чем в странах, лидирующих по этому показателю. В 2024 году в тройке лидеров были ОАЭ (4,36 г), Гонконг (3,89 г) и Кувейт (3,66 г).

Оценки WGC заметно отличается от данных Минфина России, по которым россияне еще в 2022 году закупили 75 тонн золота только в слитках.