Equinor в IV квартале снизила чистую прибыль на 23%, добычу - на 6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 23%, в том числе из-за снижения цен и объемов добычи.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,999 млрд против $2,608 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась на 6% - до $1,733 млрд.

Выручка уменьшилась на 5% и составила $27,654 млрд.

Добыча компании в минувшем квартале сократилась на 6% - до 2,072 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,197 млн б.н.э. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 10% - до $68,5 за баррель.

По итогам всего 2024 года производство уменьшилось на 1% - до 2,067 млн б.н.э./с. Средняя цена опустилась также на 1% и составила $74,1 за баррель.

Equinor планирует в 2025 году увеличить добычу примерно на 4%. Капвложения запланированы в объеме около $13 млрд по сравнению с $12,1 млрд в 2024 году.

Ожидается, что в 2030 году добыча компании достигнет примерно 2,2 млн б.н.э./с, в то время как ранее прогнозировалось около 2 млн млн б.н.э./с.

Компания увеличила размер квартальных дивидендов до 37 центов на акцию с 35 центов.

Также Equinor объявила buyback на сумму до $5 млрд. Первый этап выкупа акций в рамках этой программы объемом до $1,2 млрд начнется 6 февраля и завершится не позднее 2 апреля.

Рыночная стоимость Equinor за последние три месяца увеличилась на 12,2%, в то время как норвежский фондовый индекс OSEAX прибавил 7,6%.